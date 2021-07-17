На Олимпиаде-2020 будет интершум с предыдущих ОИ

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК), сказал, что интершум с предыдущих Олимпийских игр будет использован в соревнованиях на предстоящих Летних Играх в Токио.

«Для спортсменов «будут использоваться современные технологии - иммерсивная звуковая система, основанная на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр. Для каждого вида спорта будет использоваться определенный интершум. Спортсмены будут чувствовать себя на олимпийском стадионе, они будут ощущать, что их окружают зрители и болельщики», - цитирует Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране было решено провести Олимпиаду без болельщиков.