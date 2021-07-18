Спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут спать на картонных антисекс-кроватях

Для спортсменов, участвующих в токийской Олимпиаде, спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Explica, каркасы спальных мест изготовлены из переработанного картона и пластика. Конструкция кроватей является не прочной. Таким образом оргкомитет Игр хочет уберечь спортсменов от «ненужных физических контактов» в условиях коронавируса. Кровати не рассчитаны на прыжки и резкие движения.

Для спортсменов и членов делегаций оборудованы около 18 тысяч спальных мест.