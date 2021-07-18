Новые случае коронавируса выявлены в олимпийской деревне в Токио

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио сообщил о положительных результатах тестов на COVID-19 у десяти человек, которые относятся к соревнованиям.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на NHK, в числе зараженных приезжий журналист и три иностранных спортсмена. Они проживают на территории олимпийской деревни. Также положительный результат на коронавирус был обнаружен у иностранного работника по контракту на время проведения Игр. Все они проходят 14-дневный карантин после въезда в страну.

О первом случае заражения в олимпийской деревне стало известно 16 июля. Он был выявлен у члена делегации, приехавших на соревнования в Токио.