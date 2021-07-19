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19 июля 09:55
автор: Степан Шереметьев

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «МК-Спорт».

На первом месте в списке оказался 32-летний баскетболист сборной США Кевин Дюрант, доходы которого за прошлый год составляют порядка 75 миллионов долларов. Форвард примет участие в Олимпиаде уже в третий раз, до этого он становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2016 годах.

Вторую строчку заняла японская теннисистка Наоми Осака, доходы которой составляют 60 миллионов долларов. На третьей позиции расположился нападающий сборной США Дамиан Лиллард, который заработал за прошлый год 40,5 миллионов долларов.

Помимо их, в рейтинге самых высокооплачиваемых участников Олимпиады представлены сербский теннисист Новак Джокович (34,5 млн долларов), британский гольфист Рори Макилрой (32 млн долларов), баскетболист из США Девин Букер (30,5 млн долларов) и японский теннисист Кэй Нисикори (30,5 млн долларов).

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

источник: МК-Спорт
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