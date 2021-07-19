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19 июля 11:10
автор: Степан Шереметьев

Исинбаева рассказала о запретах, с которыми столкнутся члены МОК на Олимпиаде в Токио

Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, какие правила она, как член Международного олимпийского комитета (МОК), должна соблюдать на Играх в Токио.

«Коротко о том, как все устроено в интересах безопасного проведения Олимпиады.

1. Тест на коронавирус каждый день на протяжении всего периода в Токио.

2. Мягкий 14-дневный карантин для всех членов МОК. Нельзя пользоваться услугами отеля (спа, фитнес, бассейн и так далее), выходить в город и смотреть достопримечательности, посещать рестораны, общаться с местными жителями. Также запрещено посещать Олимпийскую деревню.

3. По предварительной записи члены МОК могут посещать любые спортивные соревнования, однако наличие мест строго ограничено.

4. Стараться держать расстояние от участников и соблюдать дистанцию два метра при общении с ними.

5. Обязательное использование приложения COCOA и постоянное ношение маски.

6. По истечении мягкого карантина членам МОК разрешается пользоваться общественным транспортом, посещать достопримечательности и рестораны в городе. Посещение соревнований остается по предварительной записи, а Олимпийская деревня - под запретом», - приводит слова Исинбаевой RT.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В итоговый состав российской команды для участия в соревнованиях вошли 335 атлетов (150 мужчин и 185 женщин).

источник: «RT на русском»
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