Исинбаева рассказала о запретах, с которыми столкнутся члены МОК на Олимпиаде в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, какие правила она, как член Международного олимпийского комитета (МОК), должна соблюдать на Играх в Токио.

«Коротко о том, как все устроено в интересах безопасного проведения Олимпиады.

1. Тест на коронавирус каждый день на протяжении всего периода в Токио.

2. Мягкий 14-дневный карантин для всех членов МОК. Нельзя пользоваться услугами отеля (спа, фитнес, бассейн и так далее), выходить в город и смотреть достопримечательности, посещать рестораны, общаться с местными жителями. Также запрещено посещать Олимпийскую деревню.

3. По предварительной записи члены МОК могут посещать любые спортивные соревнования, однако наличие мест строго ограничено.