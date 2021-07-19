Российские гимнастки опоздали на тренировку перед Олимпиадой в Токио

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о переносе тренировки женской сборной России из-за сбоя в работе транспорта в Олимпийской деревне.

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы уже час сидим на жаре. Хорошо, что включили холодный воздух из трубы, поскольку на улице невозможно», - приводит слова Мельниковой RT.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Начало соревнований по спортивной гимнастике запланировано на 25 июля. В итоговый состав российской команды для участия в состязаниях вошли 335 атлетов (150 мужчин и 185 женщин).