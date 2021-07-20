Девять человек, задействованных в проведении Олимпиады в Токио, сдали положительный тест на COVID-19

Минимум девять человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, за прошедшие сутки сдали тест на COVID-19 с положительным результатом. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на сайт оргкомитета «Токио-2020».

Отмечается, что что коронавирус обнаружен у одного японского волонтера, шести японских подрядчиков и одного иностранного гражданина. Помимо прочего, ковид подтвержден у иностранного спортсмена, который проживал в Олимпийской деревне. Сейчас он помещен в двухнедельный карантин. Общее количество зараженных достигло 71, среди них 31 иностранец.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования будут проходить без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на Игры в шести японских префектурах, включая Токио.