Национальная команда Южной Кореи будет проверять еду в Токио на уровень радиации

Сборная команда Южной Кореи, прибывшая в Токио для участия в Олимпийских играх, будет проверять еду на уровень радиации. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Reuters.

По данным источника, такое решение было принято из-за опасений о последствиях аварии в Фукусиме. «Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах из кимчи, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты», - сказал представитель южнокорейской олимпийской делегации.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования будут проходить без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на Игры в шести японских префектурах, включая Токио.