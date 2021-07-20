Веснина - об условиях в Японии: Все не просто, не так, как на других Олимпиадах

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о самых первых впечатлениях от пребывания в Токио.

«Сразу начали знакомиться с деревней. Узнали, где находится столовая, где теннисные корты… Здесь объекты расположены на больших расстояниях, надо все рассчитывать заранее, время на питание, плюс каждый день на сдачу теста. Словом, все не просто, не так, как на других Олимпиадах. Правда, еда хорошая.

И еще очень жарко, все отметили эту невероятную жару. Сегодня на солнце по ощущениям было около 42 градусов. Мы потренировались первый раз на кортах, почувствовали покрытие и мячи. Несмотря ни на что, у всех прекрасное настроение. Даниил Медведев уже с нами, так что вся наша сборная в полном составе. Готовимся к турниру», - приводит слова Весниной пресс-служба ФТР.

Напомним, Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Теннисный турнир состоится с 24 июля по 1 августа.