ВАДА продолжает совместную работу с РУСАДА над его восстановлением

Глава WADA Витольд Банька во время выступления на 138-й сессии МОК заявил, что идет совместная работа с РУСАДА над восстановлением статуса.

«РУСАДА? Вы знаете, что есть условия его восстановления по решению CAS. В настоящий момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий.

Мы также работаем с МОК, чтобы защитить спортсменов, и сделали все возможное, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении допинга, не приняли участие в Олимпиаде в Токио», - приводит слова Баньки Sport24.

Ранее CAS частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Спортсмены из нашей команды были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования будут проходить без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на Игры в шести японских префектурах, включая Токио.