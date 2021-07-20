МОК утвердил новый девиз Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпиад: «Быстрее, выше, сильнее - вместе». Об этом сообщает Inside the Games.

Напомним, что ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее». Фраза была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме «citius, fortius, altius» был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.