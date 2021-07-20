ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15,4 миллиарда долларов
20 июля 12:20
автор:
автор фото: Kyodo News

Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15,4 миллиарда долларов

Стали известны общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр

Как сообщает ТАСС, общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 миллиардов долларов.

- Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов, - цитирует агентство генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Отмечается, что 900 миллионов было потрачено на создание безопасной среды для проведения Олимпиады.

Ранее стало известно, что организаторы соревнований планируют допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны новые подробности флагманского смартфона Huawei P50, анонс которого назначен на 29 июляУ двух российских гребцов перед Олимпиадой обнаружили мельдоний"Анахайм" продлил контракт с российским нападающимФутболист застукал любимую жену за изменойКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шокеХодченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести
«Нидерланды, Сербия, Литва — наши главные конкуренты на Олимпиаде». Судья ФИБА — о баскетболе 3х3
Лицензированный судья ФИБА по баскетболу 3×3 Анна Мирошниченко рассказала «Плеймейкеру» о шансах сборной России на стартующих 23 июля Олимпийских играх в Токио.
«Если бы не Витория, оценил бы шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в 30 процентов». Билялетдинов — о Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые встретятся с «Бенфикой».
Витория против своей бывшей. Что за «Бенфика» встала на пути «Спартака» в Лигу чемпионов
Красно-белые узнали соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов - им стала лиссабонская «Бенфика», которую новый главный тренер спартаковцев приводил к чемпионству в Португалии.
И ведет себя как баба… Зачем МОК пустил трансгендера на Игры в Токио
На Олимпиаде-2020 впервые выступит тяжелоатлет-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. И ничего хорошего в этом нет.
Черчесов в ЦСКА — это действительно бред. А вот в «Локомотиве» ему, похоже, самое место
Слухи отправили Станислава Черчесова на переговоры с ЦСКА. Дескать, экс-главный тренер сборной России экстренно вернулся из Северной Осетии в Москву на важную встречу с потенциальными работодателями.
Фальстарт ради Лиги чемпионов? «Спартак» поразил, выиграв три матча с общим счетом 13:1
В заключительном матче крупного предсезонного турнира красно-белые раздавили «Химки» (5:1).
Хэмилтон — 99-кратный, «Ред Булл» в пролете. Гран-при Великобритании лихо закрутило чемпионскую интригу
Британец Льюис Хэмилтон восьмой раз в карьере выиграл домашний этап «Формулы-1», выбив с трассы лидера общего зачета Макса Ферстаппена. Преимущество голландца над семикратным чемпионом мира сократилось до 8 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» приблизился к «Ред Буллу» на расстояние в 4 балла.
Без России, но со звездами из нашего чемпионата. Каким будет футбольный турнир Олимпиады-2020
Большой футбол не закончился этим летом на чемпионате Европы и Кубке Америки. Впереди олимпийский турнир, где мы увидим много хорошо знакомых лиц.
Как американец и аргентинец 12 раундов колошматили друг друга, но в итоге оба остались чемпионами
Грандиозный бой Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо в Сан-Антонио за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) победителя не выявил: судьи зафиксировали редкую для профессионального бокса ничью. И этот результат многих огорчил.
Махачев порадовал Хабиба. Как наш боец ММА победил в главном бою UFC Vegas 31
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC, главным событием которого стала победа сабмишном в легкой категории россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика