Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15,4 миллиарда долларов

Как сообщает ТАСС, общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 миллиардов долларов.

- Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов, - цитирует агентство генеральный секретарь оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Отмечается, что 900 миллионов было потрачено на создание безопасной среды для проведения Олимпиады.

Ранее стало известно, что организаторы соревнований планируют допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.