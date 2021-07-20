Пропавший в Японии олимпиец из Уганды найден в префектуре Миэ

Пропавший в японском городе Идзумисано тяжелоатлет из Уганды найден на территории префектуры Миэ, сообщает агентство Киодо.

Юлиус Ссекитолеко пропал без вести в пятницу после того, как оставил в своем отеле записку, в которой говорилось, что он хочет работать в Японии, поскольку жизнь в его родной стране была сложной.

По словам официальных лиц команды, Ссекитолеко и его тренер должны были вернуться в Уганду на этой неделе.

Позже появилась информация, что тяжелоатлет купил билет на сверхскоростной поезд до Нагои в пятницу утром. У него был мобильный телефон, но его паспорт хранился у руководства национальной команды, которая прибыла в Японию 19 июня.

Добавим, что в Токио продолжает действовать режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, и каждый день регистрируется более тысячи новых положительных результатов - это самый высокий показатель в Японии с января.