Тарасова - о смене девиза Олимпиад: Слово «вместе» не убрало основной смысл

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на изменение девиза Олимпийских игр.

«Вместе» — я думаю, что имеются в виду все страны вместе, весь мир. Это слово не убрало основной смысл. Я не вижу в этом слове ничего плохого или зачёркивающего того, что было. Мы сейчас едем на Олимпийские игры и хотим достойно на них выступить», — приводит слова специалиста «Газета.RU».

Ранее Международный олимпийский комитет объявил об изменении девиза ОИ. К слогану добавлено слово «вместе». Теперь девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.