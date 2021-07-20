Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в контрольном матче перед Олимпиадой

Женская сборная России по гандболу в контрольном матче перед стартом Олимпиады в Токио уступила команде Нидерландов.
Встреча в японском городе Нагорияма завершилась поражением команды Алексея Алексеева со счетом 34:37 (17:19).
Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева. В ее активе пять голов.
Напомним, что женская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала золотые медали.
Первый матч на ОИ-2020 команда Алексеева проведет 25 июля против сборной Бразилии. Начало матча в 5:00 по московскому времени.