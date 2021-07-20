Журова одобрила изменение девиза Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость об изменении девиза Олимпиад.

«В лозунг решили добавить правильное слово «вместе». Спортсмены становятся быстрее, выше и сильнее благодаря командной работе. Речь идёт не только о тренерах, но и о семье, болельщиках, стране. В моём понимании это слово означается всех тех, кто помогает атлету на Олимпийских играх. Также имеется ввиду дружба между участниками соревнований. Плюс у МОК есть специальные программы, например, за чистоту планеты. Это общие проблемы, которые объединяют всех нас. Наконец, атлеты занимаются развитием спорта на планете и делают это тоже вместе», — цитирует депутат Госдумы РФ »RT на русском».

Ранее Международный олимпийский комитет объявил об изменении девиза ОИ. К слогану добавлено слово «вместе». Теперь девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».