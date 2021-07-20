Оргкомитет ОИ-2020 не исключил отмену Игр из-за пандемии коронавируса

Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто оценил шансы на возможную отмену соревнований из-за COVID-19.

«Мы не можем предвидеть, каким будет число положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Мы будем продолжать обсуждения, если случится всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент число положительных тестов может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», — цитирует функционера «RT на русском».

Ранее в СМИ сообщалось, что жители Японии потребовали правительство азиатского государства отменить Игры. Местные жители опасаются, что из-за соревнований число заболевших коронавирусом вновь увеличится.

Добавим, что за последние сутки организаторы ОИ-2020 зафиксировали девять новых положительных тестов на COVID-19.