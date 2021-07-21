На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования

На Олимпийских играх в Токио стартовали первые соревнования. Стадион в городе Фукусима принял матч по софтболу между женскими сборными Австралии и Японии (1:8) в первом туре группового этапа. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Отметим, что Фукусима была выбрана не случайно для старта Игр, это решение символизирует восстановление региона после катастрофы 2011 года.

Соревнования по софтболу на Олимпиаде в Токио пройдут с 21 по 27 июля. Шесть женских команд разыграют один комплект наград в этом виде спорта.

Напомним, что официальное открытие Игр запланировано на 23 июля.