В Токио разрешено использовать российские флаги в официальных гостиницах Олимпиады

Международный олимпийский комитет не возражает против использования флага России в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу организации.

Отмечается, что в ряде гостиниц в столице Японии, в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, уже размещены российские флаги.

«Под ограничения попадают только олимпийские объекты, расположенные в Токио. Гостиницы и общественные места не попадают под компетенцию МОК», - уточнили в ведомстве.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства спортсмены из России на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России. Атлетам разрешено использовать только сокращенный вариант ROC (Russian Olympic Committee).

Официальное открытие Игр запланировано на 23 июля.