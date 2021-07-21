Спортсмена впервые в истории отстранили от Олимпиады из-за COVID-19

Тхэквондистка из Чили, сдавшая положительный тест на коронавирус, отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на японские СМИ.

Отмечается, что это первый случай в истории Олимпиад, когда от участия в Играх отстраняют спортсмена из-за заражения COVID-19.

Сообщается, что атлетка оказалась одной из восьми зараженных, которых организаторы соревнований выявили 20 июля. При этом всего с начала июля обнаружили 79 случаев заражения среди людей, связанных с Олимпиадой.

Официальное открытие Игр запланировано на 23 июля.

Напомним, что Олимпиада должна была состояться в 2020 году, но была перенесена на 2021-й из-за пандемии коронавируса.