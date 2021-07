Австралийский Брисбен выбран столицей летней Олимпиады-2032

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Это решение было принято на сессии МОК в Токио (Япония), где с 23 июля по 8 августа пройдет ближайшие соревнования.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG