Тетюхин - об Олимпийской деревне: Сюда приезжают решать спортивные задачи, а не отдыхать в отелях

Легендарный волейболист, а ныне генеральный менеджер сборной России, Сергей Тетюхин поделился впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне.

«Да все нормально. В общем-то, как и всегда. Три дня назад было свободнее, сейчас народ подъезжает. В столовую заходишь и уже чувствуешь: вот-вот начнется что-то грандиозное. Живем мы хорошо, не знаю, почему кто-то жалуется. Во всех Олимпийских деревнях всегда все просто и минималистично. Ну, нет здесь излишеств. Разве это проблема?

Сюда приезжают решать спортивные задачи, а не отдыхать в пятизвездочных отелях. Есть где спать и кушать - все, больше ничего не надо. Тем более все в одинаковых условиях. Не могу сказать, что другие Олимпийские деревни были комфортнее или инновационнее», - приводит слова Тетюхина «СЭ».

Напомним, что сборная России проведет свой первый матч на олимпийском турнире 24 июля. Подопечным Туомаса Саммелвуо будет противостоять национальная команда Аргентины. Матч начнется в 8:20 по московскому времени.

Ранее россияне в контрольной встрече уступили Италии со счетом 1:3.