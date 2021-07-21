Глава WADA: Россия была наказана за допинг, на этом завершена целая эпопея

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька оценил текущее положение дел с допингом в российском спорте.

«Cитуация с допингом в самой России изменилась. Там еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью государства.

Россия была наказана за допинг, на этом завершилась целая эпопея. Создана дорожная карта для РУСАДА. Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от властей, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — цитирует главу организации Rzeczpospolita.

Напомним, что 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил спортсменам из России выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном из-за допинговых скандалов. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года.