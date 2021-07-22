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22 июля 09:16
автор: Степан Шереметьев

Руководитель церемонии открытия Олимпиады в Токио подал в отставку за шутку о Холокосте

В молодости Кентаро Кобаяси участвовал в комедийном скетче.

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси покинул должность после публикации его прошлых комментариев, высмеивающих Холокост. Об этом сообщает ABC.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память шести миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром», - выразил мнение об инциденте сотрудник центра по борьбе с антисемитизмом.

Причиной увольнения 48-летнего Кобаяси стали его неуместные шутки над Холокостом в 1998 году.

Отмечается, что Кобаяси подал в отставку и принес свои извинения.

Напомним, что Олимпийские игры в Японии должны были в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

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