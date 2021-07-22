В Олимпийской деревне на Играх в Токио нет заболевших среди членов сборной России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в сборной России отсутствуют заболевшие коронавирусом .

«В настоящий момент прибыл 331 человек (193 спортсмена) в Токио и разместился в олимпийской деревне. Сейчас идет финальная стадия подготовки: опробование арен, снарядов. По нашим оценкам от 68 до 80 человек нашей команды примут участие в церемонии открытия Игр. Не все смогут посетить церемонию, но желающих очень много. В команде все здоровы, медцентр работает над восстановлением. Случаев с ковидом в сборной в олимпийской деревне нет», - приводит слова Позднякова Sport24.

Напомним, что Олимпийские игры в Японии должны были в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.