Хавбек «Милана» Кессье принес победу Кот-д'Ивуару над Саудовской Аравией на Олимпиаде в Токио

В первом туре группового этапа олимпийского турнира сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Победный гол на 66-й минуте забил ивуарийский полузащитник итальянского «Милана» Франк Кессье. Также один из мячей в свои ворота отправил саудовец Абдулла Аль-Амри. Аравийцы ответили забитым мячом в исполнении Салема Аль-Давсари.

Примечательно, что в дополнительное ко второму тайму время был удален за грубую игру форвард Кот-д'Ивуара Абубакар Думбия.

Помимо этих команды в группе D принимают участие сборные Бразилии и Германии, которые проведут также игру между собой. Встреча состоится сегодня, 22 июля и начнется в 14:30 по московскому времени.