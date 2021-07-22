Денис Панкратов: Вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае ОИ-2020 в Токио могут моментально отменить.

- Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьезный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр, - цитирует Панкратова RT.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что японский Токио является городом, наиболее подготовленным к проведению Олимпийских игр за всю историю.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр По его словам, подобный вариант нельзя исключать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, что организаторы соревнований планировали допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.