Глава WADA разочарован, что российские спортсмены на Олимпиаде носят форму в цветах флага

Президент WADA Витольд Банька выразил разочарование формой российских спортсменов на Играх в Японии.

- Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус, - приводит слова Баньки ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что форма российских спортсменов на Олимпийских игр в Токио соответствует требованиям CAS.

Согласно решению CAS российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом и без обозначения государственных символов страны, включая флаг, при этом форма россиян может быть окрашена в его цвета.

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.