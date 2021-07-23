Президент WADA: 90 процентов спортсменов в лигах США не следуют кодексу организации

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что подавляющее большинство американских спортсменов, выступающих в профессиональных лигах США, находится вне юрисдикции агентства.

- Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90% атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу WADA. Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США, - передает слова президента организации ТАСС.

Напомним, что в США пять основных профессиональных лиг - НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ (Национальная бейсбольная лига) и ПГА (Тур профессиональной Ассоциации игроков гольфа) не являются подписантами всемирного антидопингового кодекса.