Врач российской команды рассказал, что что лучница Гомбоева будет готова к старту Олимпиады

Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский сообщил, что российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время квалификационных соревнований на Олимпиаде, чувствует себя хорошо.

- Вы знаете, что Светлана сегодня почувствовала себя плохо в результате получения теплового, а скорее солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна, на фоне высокой температуры воздуха, сейчас на солнце плюс 38, в совокупности с высокой влажностью, конечно, это дало результат.

Сейчас она чувствует себя хорошо, в настоящее время мы ее посмотрели, она отдыхает, я уверен, что такого больше не повторится. Сейчас скорректируем режим гидратации – водный, питьевой, а так же режимы сна и отдыха, и она будет готова к соревнованиям, - передает слова Жолинского служба информации Олимпийского комитета России.

Добавим, что 25 июля Гомбоева выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. В 1/32 финала личных соревнований 29 июля Гомбоева сразится с нидерландкой Габриэлой Шлессер.