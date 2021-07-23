ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 11:00 Ростов-мол. 0 Сочи-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Урал-мол. 0 Спартак-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Нижний Новгоро 0 Рубин-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Химки-мол. 0 УОР №5 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Уфа-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Крылья Советов 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Динамо-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Ахмат-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
23 июля 10:20
автор: Александр Бойченко

ВАДА: Мы понимаем, что лишить Россию всех турниров невозможно легально

Россия лишена права на проведение крупных международных турниров на несколько лет.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что юридически невозможно лишить Россию всех турниров после введения санкций, учитывая пандемию и невозможность найти замену.

«В решении CAS есть формулировки, которые позволили проводить турниры, которые Россия уже принимала. Мы следим за ситуацией, но поскольку срок сократился до двух лет, понятно, что многие турниры уже невозможно было забрать.

Более того, в ситуации с COVID международным федерациям было сложно найти замену. Мы понимаем, что законодательно лишить Россию некоторых турниров было просто невозможно», - цитирует Ниггли «Р-Спорт ».

Из-за санкций ВАДА России запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет, а российские спортсмены на крупных турнирах не могут выступать под национальным флагом, также запрещено использование гимна страны.

источник: «Р-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский пловец не выступит на Олимпиаде из-за коронавирусаМихаил Кержаков рассказал о своём слабом местеРоссийская гандболистка рассказала, в каких условиях живут олимпийцы в ТокиоМайоров: «Я задал вопрос Ротенбергу – кто эти люди?»Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаВолочкова в «голом» купальнике блеснула фигурой на курорте
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
«Гассиев нокаутирует Валлиша». Валуев — о супербое на «Динамо»
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша, который состоится 22 июля во дворце спорта «Динамо». Начало - в 23:00 (мск).
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика