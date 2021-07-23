ВАДА: Мы понимаем, что лишить Россию всех турниров невозможно легально

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что юридически невозможно лишить Россию всех турниров после введения санкций, учитывая пандемию и невозможность найти замену.

«В решении CAS есть формулировки, которые позволили проводить турниры, которые Россия уже принимала. Мы следим за ситуацией, но поскольку срок сократился до двух лет, понятно, что многие турниры уже невозможно было забрать.

Более того, в ситуации с COVID международным федерациям было сложно найти замену. Мы понимаем, что законодательно лишить Россию некоторых турниров было просто невозможно», - цитирует Ниггли «Р-Спорт ».

Из-за санкций ВАДА России запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет, а российские спортсмены на крупных турнирах не могут выступать под национальным флагом, также запрещено использование гимна страны.