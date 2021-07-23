Клишина первой из российских легкоатлеток прибыла в Токио

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина стала первой российской спортсменкой, приехавшей в Токио для участия в Олимпийских играх. Как рассказала ТАСС сама спортсменка, сейчас она находится в местном аэропорту, где проходит все необходимые въездные процедуры.

«Сейчас я в аэропорту. Не могу сказать, буду ли участвовать в сегодняшней церемонии открытия. Я здесь пока занята», - сказала Клишина.

Клишина прилетела в Токио 23 июля из Атланты, США. Российская спортсменка живет и тренируется в США с 2013 года. Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко, Клишина будет жить в Олимпийской деревне со дня своего приезда.

Олимпийская квалификация по прыжкам в длину среди женщин состоится 1 августа, финальный турнир - 3 августа. 27 марта на турнире во Флориде Клишина прыгнула на 7,01 метра - это пятый результат сезона в мире.