СМИ: Наоми Осака зажжет олимпийский огонь в Токио

Субботний матч первого круга олимпийского теннисного турнира, в котором японка Наоми Осаки должна была встретиться с китаянкой Чжэн Сайсай, перенесен на следующий день. Теперь турнир откроет польская теннисистка Ига Свионтек матчем с немецкой Моной Бартель на центральном корте.

Многие СМИ предположили, что организаторы доверили Осаке особую роль на церемонии открытия Олимпийских игр в пятницу.

Наоми Осака была выбрана факелоносцем на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, мать которой - японка, а отец - американец из Гаити, была выбрана Организационным комитетом спортсменом, который мог бы воплотить эту философию. В эстафете пять или шесть бегунов участвуют в финальной группе. После этого факел передается последнему, кто зажигает олимпийский огонь. Поскольку этот человек выбран именно из этих пяти или шести спортсменов, есть вероятность, что Осака зажжет огонь.