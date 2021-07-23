Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады из-за результатов жеребьевки

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступавший в весовой категории до 73 кг, отказался от участия в Олимпийских играх в Токио, узнав результаты жеребьевки. Об этом сообщает Yahoo Sports.
По результатам жеребьевки Нурин, в случае удачного преодоления первого круга, мог бы встретится с представителем Израиля Тохаром Бутбулом во втором круге.
«Нам не повезло с жеребьевкой. У нас появился соперник из Израиля, поэтому мы решили отказаться от участия. Мы приняли правильное решение», - сказал Амар Бен Яклиф, тренер алжирского спортсмена.
На ЧМ-2019 Нурин снялся с турнира по той же причине. Что касается Бутбула, то теперь ему предстоит сразиться с суданцем Мохамедом Абдалрасулом в первом раунде.
источник: Yahoo! Sports