Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады из-за результатов жеребьевки

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступавший в весовой категории до 73 кг, отказался от участия в Олимпийских играх в Токио, узнав результаты жеребьевки. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По результатам жеребьевки Нурин, в случае удачного преодоления первого круга, мог бы встретится с представителем Израиля Тохаром Бутбулом во втором круге.

«Нам не повезло с жеребьевкой. У нас появился соперник из Израиля, поэтому мы решили отказаться от участия. Мы приняли правильное решение», - сказал Амар Бен Яклиф, тренер алжирского спортсмена.

На ЧМ-2019 Нурин снялся с турнира по той же причине. Что касается Бутбула, то теперь ему предстоит сразиться с суданцем Мохамедом Абдалрасулом в первом раунде.