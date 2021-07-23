Эммануэль Макрон прибыл в Токио на церемонию открытия Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.

«Мы смотрим в будущее и готовимся к тому, чтобы наша страна приняла Игры в 2024 году. Готовятся не только наши спортсмены, но и все общество. Мы хотим иметь идеальные игры с точки зрения спорта и ценностей. Мы продолжаем учиться жить с вирусом, но в то же время олимпийский дух, основанный на командной работе и столь необходимый сейчас, продолжает распространяться», - цитирует слова Макрона «СЭ» через RFi.

Сообщается, что Макрон планирует посетить соревнования по дзюдо и баскетболу 3x3.

Количество зрителей на церемонии в Токио будет ограничено, мероприятие посетят около 950 человек.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало в 14.00 по московскому времени.