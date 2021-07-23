Олег Матыцын рассказал о размерах призовых за медали на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил, какие призовые деньги предусмотрены для российских олимпийцев за медали на Играх в Токио.

«Спортсмены получат 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона - за серебряную, 1,7 миллиона - за бронзовую. Вы должны понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев.

Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона выплачиваются стипендии Президента РФ - это 52 тысячи рублей в месяц. Будем надеяться, что таких призеров по окончании Олимпиады будет много», - цитирует Матыцина «Р-Спорт».