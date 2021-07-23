Юлия Ефимова: Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы по поводу 200 метров

Трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала то, что не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 метров брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды − призером Олимпиад.

«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать об этом. Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200.

Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», − рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.