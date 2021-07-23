ТОКИО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Уфа-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Крылья Советов 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Динамо-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Ахмат-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
23 июля 14:16
автор: Александр Бойченко

Юлия Ефимова: Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы по поводу 200 метров

Россиянка готовится завоевывать медали на Олимпиаде.

Трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала то, что не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 метров брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды − призером Олимпиад.

«Я просто не понимаю, как можно меня спрашивать об этом. Мне десять раз сказали через интервью, что окончательное решение принято: я не плыву 200.

Я не понимаю, какие ко мне могут быть вопросы. У меня есть своя дистанция, я к ней готовилась. Я буду показывать максимальный результат, буду работать, стараться, просто так без борьбы не сдамся», − рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский полузащитник дебютировал в "Вильярреале"Стало известно, где сборная России сыграет со Словакией и КипромРоссийская гандболистка рассказала, в каких условиях живут олимпийцы в ТокиоФутболисты "Спартака" и ЦСКА опозорились на Олимпиаде в ТокиоРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках
Не вместе! Хорошо, что мы не увидим этого на Олимпиаде
Татьяна Навка, прославленная фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, перед открытием Олимпиады в Токио взорвала информационное пространство своим комментарием о мужской художественной гимнастике.
«На золото будут претендовать Ефимова, Колесников, Рылов, Чупков и эстафеты». Коротышкин — об олимпийских надеждах в плавании
Серебряный призер Олимпиады-2012 на 100-метровке баттерфляем Евгений Коротышкин специально для «Плеймейкера» оценил шансы наших пловцов на Играх-2020 в Токио.
Женский баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото женского баскетбольного турнира.
Мужской баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото мужского баскетбольного турнира.
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика