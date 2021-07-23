Началась церемония открытия Олимпиады в Токио (фото)

Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио.

В связи с коронавирусными ограничениями церемония проходит без зрителей, а на стадионе присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что численность российской делегации на церемонии открытия составит не более 80 человек.

Напомним, что во время Олимпиады будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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