Дмитрий Песков: С проблемами допинга сталкиваются все страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и все другие страны, сталкивается с допинговыми проблемами.

«Все страны сталкиваются с этими проблемами, и Россия тоже сталкивается с этими проблемами. Но хочу обратить ваше внимание на то, что президент Путин с самого начала решительно заявил о недопустимости допинга и подчеркнул нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте.

Путин - стойкий сторонник чистого спорта высоких достижений», - цитирует Пескова ТАСС.

В конце 2020 года CAS постановила, что Россия лишена возможности проводить крупные старты на два года, и спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Россия изначально была дисквалифицирована на четыре года.