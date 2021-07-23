Баскетболисты сборной США поссорились во время тренировки

На недавней тренировке национальной сборной США в Токио (Япония), где пройдет турнир Олимпийских игр, был приподнятый разговор. Звездный нападающий Кевин Дюрант бросил вызов центровому Бэму Адебайо.

Дюрант просто бросил с угла площадки, после чего надеялся получить мяч. Но вместо этого Адебайо подобрал мяч и начал заниматься дриблингом. В конце концов, Кевин отчитал Адебайо. После этого спортсмены обсудили произошедшее в социальных сетях.

«Чувак видел, как я бросал трехочковый, но начал практиковаться в ведении мяча. Он должен был отдать дань уважения», - написал Дюрант в своем Твиттере.

«Хватит врать, Кей Ди! Ты видел, что Лиллард занял твое место! Ты просто хотел отсчитать меня как младшего, - ответил Адебайо.

Вскоре Дюрант сослался на песню Дрейка «You Don't Get Jokes», дав понять, что случившееся не следует воспринимать всерьез.