Софья Великая и Максим Михайлов поделились впечатлениями от открытия Олимпиады-2020

Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая поделились впечатлениями от роли знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

«Это был очень волнительный момент. Мы долго гуляли, видели спортсменов из разных стран, все нас поддерживали. Когда мы вышли, я испытала такое волнение.. Я никогда не чувствовала такого. Я очень рада, что в моей жизни произошел такой яркий момент, что я несла флаг нашей страны», - сказала Великая в эфире Первого канала.

«Несмотря на то, что стадион пуст, атмосфера праздника спорта ощущается как по дороге на стадион, так и внутри. Открытие прошло удачно, все нравится, мы рады. Флаг был не очень тяжелый, мы справились. Софья мне помогла, мы распределили нагрузку», - добавил Михайлов.

«Без меня Максим не справился бы», - сказала Великая. - Был небольшой дождик, мы переживали, что погода испортится, но все прошло хорошо. Болельщики, друзья, близкие, все, кто любит спорт - поддержите нас! Мы вместе, победим!»

Сегодня, 23 июля, в Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр. Конкурс продлится до 8 августа. Команда спортсменов из России приняла участие в параде спортсменов, выйдя на арену 77-й по счету.