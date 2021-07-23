Максим Поташев: За победу Ласицкене – опыт, характер и, надеюсь, высшая справедливость

- Хотя всего десять российских легкоатлетов допущено к Играм, но в этом виде у нас очень приличные шансы на несколько медалей. В том числе и на золотые. Например, очень хочется, чтобы Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту.

- Как раз у Ласицкене могут с этим возникнуть сложности. Она была в не очень хорошей форме в нынешнем сезоне, потом получила травму. И только недавно Мария прыгнула на два метра. У нее очень сильная конкурентка - украинка Ярослава Могучих, отлично выступающая в нынешнем сезоне.

За Ласицкене – опыт, характер и, надеюсь, высшая справедливость. Она была абсолютным претендентом на победу в Рио в 2016-м, была бы абсолютным фаворитом в прошлом году, если б Олимпиаду не перенесли.