Первый Канал прокомментировал уход на рекламу перед выходом делегации сборной Украины на ОИ-2020

Первый канал прокомментировал решение не показывать выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Перед выходом сборной Украины трансляцию прервала реклама. При этом в приложении Первого канала трансляция не прерывалась до выхода украинских олимпийцев.

«Парад спортсменов длится около двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ несколько раз прерывается рекламой», - цитирует представителя пресс-службы Первого канала «РБК-Спорт».

Олимпийские Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.