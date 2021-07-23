К протестующим у олимпийского стадиона в Токио подъехала полиция

К территории возле олимпийского стадиона в Токио, на котором в эти минуты проходит открытие Игр-2020, подъехало несколько машин полиции.

Как сообщают «РИА Новости», стражи порядка остановились возле толпы протестующих против проведения Олимпиады. Японцы требуют отменить соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Протестующие скандируют лозунги и размахивают плакатами. Они просят направить деньги от организации Олимпийских игр на борьбу с COVID-19.

Отметим, что церемония открытия ОИ-2020 проходит без болельщиков на трибунах.

Олимпиада продлится до 8 августа.