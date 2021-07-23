Зажжен олимпийский огонь летних Игр-2020 в Токио

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр 2020 года в Токио подошла к концу.

Огонь зажгла теннисистка Наоми Осака.

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Посетить церемонию смогли только 950 VIP-зрителей, среди них главы мировых государств и различных международных организаций. В параде приняли участие спортсмены из 205 стран. Сборная России, выступающая без своего флага и гимна, вышла на стадион 77-й. Команда будет выступать под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России).

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Добавим, что в токийской Олимпиаде примут участие около 19 тысяч спортсменов.

Игры пройдут до 8 августа.