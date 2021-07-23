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23 июля 17:53
автор: Александр Бойченко

Загитова пожелала удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

Олимпийские Игры стартуют 23 июля и закончатся 8 августа.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила болельщиков с открытием Летних Олимпийских игр в Токио, а также пожелала нашим спортсменам удачи в соревнованиях.

«Летние Олимпийские игры начинаются сегодня в Токио. Это событие приносит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтеры, болельщики - все мы с трепетом ждем Олимпиаду.

Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах.

Я лучше всех знаю, насколько важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придает сил, воодушевляет и ведет к победе! Это внутреннее сильнейшее чувство - чувствуешь, что ты не один, вся страна для тебя и с тобой!

Хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду из России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести победу всем нам и себе.

От всей души, ребята! Мы с тобой! Россия в наших сердцах и вся Энергия нашей поддержки направлена ​​на вас! »- написала Загитова в Instagram.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

источник: «Советский спорт»
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