Загитова пожелала удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила болельщиков с открытием Летних Олимпийских игр в Токио, а также пожелала нашим спортсменам удачи в соревнованиях.

«Летние Олимпийские игры начинаются сегодня в Токио. Это событие приносит радость миллионам людей. Спортсмены, волонтеры, болельщики - все мы с трепетом ждем Олимпиаду.

Но, к сожалению, в этом году зрители не смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах.

Я лучше всех знаю, насколько важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придает сил, воодушевляет и ведет к победе! Это внутреннее сильнейшее чувство - чувствуешь, что ты не один, вся страна для тебя и с тобой!

Хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду из России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести победу всем нам и себе.