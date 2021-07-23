Бах - на открытии Олимпиады в Токио: То, что мы находимся здесь, мы обязаны народу Японии

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением на церемонии открытия Олимпийских игр в японском Токио.

«Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом, потому что мы наконец-то все вместе. Это объединяющая сила спорта, это послание, в котором говорится о солидарности, мире и стойкости. Всё это даёт нам надежду, что дальнейший путь мы пройдём вместе. То, что мы находимся здесь, мы обязаны народу Японии, которому выражаем уважение и восхищение», — цитирует RT главу МОК.

Добавим, что в параде спортсменов приняли участие представители 205 стран.

Ранее стало известно, что во время церемонии открытия вокруг стадиона проходили протесты. Митингующие требовали отменить Олимпиаду и отправить деньги от ее проведения на борьбу с коронавирусом.