ТОКИО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Ростов 0 Динамо М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Шальке-04 0 Гамбург 0
23 июля 18:39
автор: Александр Поволоцкий

Софья Великая: Акции протестов в Токио не слышали и не видели

Олимпийские игры пройдут до 8 августа.

Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая сообщила, что акции протеста против проведения соревнований не отразились на проведении церемонии открытия.

«Акции протестов не слышали и не видели. Наоборот, пока мы ехали к стадиону, видели людей, которые приветствовали нас, махали нам, улыбались, и это было радостью и счастьем. Думаю, что, если бы не было ограничений, все улицы были бы ими полны», — цитирует ТАСС фехтовальщицу.

Напомним, что жители Японии протестуют против проведения Игр-2020 в условиях пандемии коронавируса.

В Токио введен режим ЧС из-за резкого роста заражений COVID-19.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России стартовали продажи новых комплектаций кроссовера CHERY TIGGO 4Полузащитник сборной Грузии перебрался в тульский "Арсенал"Владимир Обухов: В "Торпедо" перед матчами делали четыре укола и давали 15 таблеток«Увидев форму России, президент WADA выпрыгнул в окно»Неожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
Олимпиада-2020: главные события 24.07.2021
24 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 11 комплектов медалей.
Не вместе! Хорошо, что мы не увидим этого на Олимпиаде
Татьяна Навка, прославленная фигуристка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, перед открытием Олимпиады в Токио взорвала информационное пространство своим комментарием о мужской художественной гимнастике.
«На золото будут претендовать Ефимова, Колесников, Рылов, Чупков и эстафеты». Коротышкин — об олимпийских надеждах в плавании
Серебряный призер Олимпиады-2012 на 100-метровке баттерфляем Евгений Коротышкин специально для «Плеймейкера» оценил шансы наших пловцов на Играх-2020 в Токио.
Женский баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото женского баскетбольного турнира.
Мужской баскетбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будет разыграно золото мужского баскетбольного турнира.
«Хочу увидеть финал Бразилия — Аргентина». Терехин — о футболе на Олимпиаде
Известный в прошлом нападающий Олег Терехин высказал «Плеймейкеру» свое мнение о футбольном турнире на Играх-2020 в Токио.
Олимпиада-2020: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Токио 23.07.2021
23 июля 2021 года официально откроются летние Олимпийские игры, а также пройдут квалификационные соревнования в стрельбе из лука и академической гребле.
Ну хоть «Кешля» нам не ровня… Как «Сочи» дебютировал в еврокубках с разгрома
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» на своем поле по всем статьям разбил азербайджанский клуб «Кешля» (3:0).
Кунц проиграл Бразилии и скоро может освободиться с Олимпиады. Но надо ли это России?
В центральном матче дня на Играх в Токио Бразилия победила Германию — 4:2 благодаря хет-трику Ришарлисона. Немцев, напомним, тренирует Штефан Кунц, которого могут назначить в сборную России.
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика