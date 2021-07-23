Софья Великая: Акции протестов в Токио не слышали и не видели

Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая сообщила, что акции протеста против проведения соревнований не отразились на проведении церемонии открытия.

«Акции протестов не слышали и не видели. Наоборот, пока мы ехали к стадиону, видели людей, которые приветствовали нас, махали нам, улыбались, и это было радостью и счастьем. Думаю, что, если бы не было ограничений, все улицы были бы ими полны», — цитирует ТАСС фехтовальщицу.

Напомним, что жители Японии протестуют против проведения Игр-2020 в условиях пандемии коронавируса.

В Токио введен режим ЧС из-за резкого роста заражений COVID-19.