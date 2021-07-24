Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе проиграл в 1/8 финала по дзюдо

Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе, выступавший в весовой категории до 60 кг, проиграл представителю Нидерландов Торнике Чакадуа в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио.

Ранее в 1/8 финала в категории до 48 кг уверенно вышла россиянка Ирина Долгова.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе / софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.