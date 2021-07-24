Анастасия Галашина: Это мои первые Олимпийские Игры, я очень рада медали

Россиянка Анастасия Галашина поделилась впечатлениями о завоевании серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я, конечно, очень этому рада. Это мои первые Олимпийские игры, и я сразу выиграла медаль. Это был сложный цикл, я его прошла. Во время соревнований старалась не думать о медалях, делала свое дело. Это привело к тому, что я получила награду, я очень счастлива.

Вам нужно успокоиться и ни о чем не думать. Я всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. Подсознание было такое, что я все делаю правильно. Почему нереально бороться с китаянками на эмоциях? Я даже не знала, что есть китаянка, я была в своих мыслях. Я работаю только над собой.

Посвящаю эту медаль всем. Над ней работали мои родители, тренеры, массажисты и мой муж. Все вокруг», - цитирует Галашину сайт «Матч ТВ».